Compleanno Sucic il messaggio d’auguri dell’Inter per i suoi 22 anni – FOTO
Inter News 24 Compleanno Sucic, il messaggio d’auguri sui social dell’Inter per i 22 anni del centrocampista: l’omaggio del club nerazzurro. Oggi l’ Inter festeggia il compleanno di Petar Sucic (oggi compie gli anni anche Ange-Yoan Bonny). Il centrocampista croato, arrivato in estate dalla Dinamo Zagabria, compie oggi 22 anni e il club meneghino gli ha voluto rendere omaggio con un bellissimo messaggio d’auguri sui propri canali social ufficiali. Buon compleanno, Su?i????? https:t.co8DyTqj5tNt pic.twitter.com5md4Dz6JYX — Inter?? (@Inter) October 24, 2025 Su inter.it si legge: « Buon compleanno a Petar Sucic. 🔗 Leggi su Internews24.com
