Compleanno Chiesa: l’ex Juventus compie oggi 28 anni. Tanti auguri all’attuale attaccante del Liverpool, che festeggia con questo premio. Un compleanno speciale, festeggiato nel momento migliore. Oggi, 25 ottobre 2025, Federico Chiesa spegne 28 candeline. L’attaccante del Liverpool e della Nazionale italiana celebra il suo compleanno in un periodo d’oro, dopo aver conquistato i tifosi dei Reds a suon di gol e assist, tanto da essere eletto giocatore del mese di settembre. Rinascita a Liverpool dopo l’addio alla Juve. Dopo un addio alla Juventus tra luci e ombre nell’agosto 2024 e una prima stagione di adattamento in Premier League, l’esterno classe 1997 ha finalmente ritrovato lo smalto dei giorni migliori. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Compleanno Chiesa: tanti auguri all’ex Juventus! L’attaccante del Liverpool compie oggi 28 anni, festeggiati con questo ‘premio’

