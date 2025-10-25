Compleanno Chiesa dedica speciale di Vlahovic | ha scritto questo messaggio al suo ex compagno in bianconero Il gesto social – FOTO

Compleanno Chiesa, Dusan Vlahovic ha dedicato questo messaggio speciale al suo ex compagno in bianconero. Ecco il gesto socialFOTO. Un messaggio speciale, un soprannome che racconta una storia. Nel giorno del suo 28° compleanno, Federico Chiesa ha ricevuto un augurio particolare, carico di affetto e di significato, dal suo ex compagno alla Juventus, Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo ha affidato ai social un pensiero per l’amico: « Tanti auguri Fenix ». Il soprannome “Fenix”: un simbolo di rinascita. Un soprannome, “ Fenix ” (Fenice in italiano), che non è casuale. È un chiaro riferimento alla straordinaria forza d’animo con cui Chiesa ha saputo rialzarsi dopo il gravissimo infortunio al legamento crociato subito proprio con la maglia della Signora. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Compleanno Chiesa, dedica speciale di Vlahovic: ha scritto questo messaggio al suo ex compagno in bianconero. Il gesto social – FOTO

