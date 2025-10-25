Compleanno Chiesa dedica speciale di Vlahovic | ha scritto questo messaggio al suo ex compagno in bianconero Il gesto social – FOTO

Compleanno Chiesa, Dusan Vlahovic ha dedicato questo messaggio speciale al suo ex compagno in bianconero. Ecco il gesto social – FOTO. Un messaggio speciale, un soprannome che racconta una storia. Nel giorno del suo 28° compleanno, Federico Chiesa ha ricevuto un augurio particolare, carico di affetto e di significato, dal suo ex compagno alla Juventus, Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo ha affidato ai social un pensiero per l’amico: « Tanti auguri Fenix ». Il soprannome “Fenix”: un simbolo di rinascita. Un soprannome, “ Fenix ” (Fenice in italiano), che non è casuale. È un chiaro riferimento alla straordinaria forza d’animo con cui Chiesa ha saputo rialzarsi dopo il gravissimo infortunio al legamento crociato subito proprio con la maglia della Signora. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Compleanno Chiesa, dedica speciale di Vlahovic: ha scritto questo messaggio al suo ex compagno in bianconero. Il gesto social – FOTO

