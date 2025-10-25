Como lancio di bicchieri e caos in un bar di via Leoni | tre uomini denunciati per ubriachezza molesta

25 ott 2025

Tre uomini denunciati per ubriachezza molesta in un bar di Como. Uno di loro accusato anche di minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

