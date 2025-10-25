Como in carcere il tunisino che tentò la rapina al Carrefour di via Recchi

Quicomo.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di venerdì 24 ottobre 2025 i carabinieri di Como hanno dato esecuzione a un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare con applicazione della custodia in carcere, emessa dal gip del tribunale di Como. Il provvedimento riguarda O.N., già finito nei guai in passato per una serie. 🔗 Leggi su Quicomo.it

