Como in carcere il tunisino che tentò la rapina al Carrefour di via Recchi
Nella serata di venerdì 24 ottobre 2025 i carabinieri di Como hanno dato esecuzione a un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare con applicazione della custodia in carcere, emessa dal gip del tribunale di Como. Il provvedimento riguarda O.N., già finito nei guai in passato per una serie. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Il carcere Bassone di Como è uno dei pochi in Italia ad avere una sezione dedicata alle persone che stanno affrontando un percorso di transizione di genere. Tra queste c’è anche Elisa, detenuta trans alla quale non è permesso lavorare all’esterno. Attraverso - facebook.com Vai su Facebook