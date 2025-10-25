Comizio al corteo proPal Milano vietata per un anno a Mohammad Hannoun e denuncia per istigazione alla violenza

Milano, 25 ottobre - Per un anno Mohammad Hannoun non potrà mettere piede a Milano Al presidente dell'associazione Palestinesi in Italia è stato notificato il foglio di via non appena è sceso a Linate dall'aereo che da Roma lo portava a Milano per partecipare alla manifestazione proPal in programma nel pomeriggio. Mohammad Hannoun. "All'uscita dell'aeromobile gli agenti della polizia mi hanno identificato e mi hanno portato in ufficio a Linate per darmi due notifiche" ovvero "l'allontanamento dalla città per un anno" e una denuncia "per istigazione alla violenza". "Mi dispiace di questo atto di aggressione nei mie confronti mentre il nostro governo è complice diretto del genocidio a Gaza dove fornisce armi per sterminare i gazawi" ha aggiunto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Comizio al corteo proPal, Milano vietata per un anno a Mohammad Hannoun e denuncia per istigazione alla violenza

