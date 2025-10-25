Comfort servizi e sostenibilità Viaggiare durante la notte e svegliarsi al mattino a Vienna

Addormentarsi a Roma, Firenze o Bologna e svegliarsi nel cuore di Vienna o Salisburgo, evitando il caos degli aeroporti e abbattendo il costo dell’hotel. I treni notturni Nightjet delle ÖBB – le Ferrovie Federali Austriache – offrono un modo intelligente, sostenibile e confortevole per scoprire le più belle città d’Europa. Una modalità di viaggio che fa risparmiare tempo, rispetta l’ambiente e restituisce al viaggiare quella dimensione romantica e rilassata ormai rara. Con partenza la sera e arrivo la mattina successiva nel centro città, il Nightjet permette di dormire mentre si viaggia, guadagnando ore preziose da dedicare alla scoperta della propria meta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Comfort, servizi e sostenibilità. Viaggiare durante la notte e svegliarsi al mattino a Vienna

