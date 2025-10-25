Comfort frenata e trazione Pirelli all’avanguardia con l’IA
Nella rincorsa alla miglior qualità delle gomme invernali Pirelli compie un importante passo avanti. Cinturato Winter 3 è il nuovo pneumatico invernale ad alte prestazioni destinato a berline e crossover, progettato per offrire controllo e sicurezza nelle condizioni più difficili. I test indipendenti di Dekra e TÜV hanno certificato risultati di vertice, con il riconoscimento del Marchio di Qualità Premium TÜV per frenata, trazione, capacità di rispondere in situazioni critiche e comfort migliorati. Winter 3 si mostra molto efficace anche sul bagnato, primeggiando per resistenza all’aquaplaning e maneggevolezza, con classificazione A-B per il grip sul bagnato su tutta la gamma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
