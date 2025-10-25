Come usare Spotify e Canva tramite ChatGPT | il tutorial su tutte le nuove funzioni

OpenAI ha recentemente lanciato una serie di integrazioni applicative all’interno di ChatGPT che trasformano radicalmente il modo in cui interagiamo con l’assistente AI. Non si tratta più soltanto di conversazioni testuali o di generazione di contenuti: ora ChatGPT può collegarsi direttamente ai tuoi account su piattaforme come Spotify, Canva, Figma, Booking.com e altre ancora, eseguendo azioni concrete al posto tuo. Vuoi una playlist personalizzata che compaia direttamente nella tua libreria musicale? Hai bisogno di un poster grafico per un evento? O magari stai cercando un hotel a Barcellona con colazione inclusa? ChatGPT può gestire tutto questo attraverso semplici comandi testuali. 🔗 Leggi su Screenworld.it

