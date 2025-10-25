Come ti cucino la tivù Il nuovo libro di Aldo Dalla Vecchia

Ilgiornaleditalia.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Storia dei programmi culinari dalle origini ad oggi. Prefazione gourmet di Laura Marsadri e poesia dessert della Contessa Pinina Garavaglia Aldo Dalla Vecchia, autore televisivo e giornalista di lunga esperienza, giunge al suo venticinquesimo libro, in cui racconta la storia dei programmi cul. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

come ti cucino la tiv249 il nuovo libro di aldo dalla vecchia

© Ilgiornaleditalia.it - Come ti cucino la tivù. Il nuovo libro di Aldo Dalla Vecchia

Scopri altri approfondimenti

Michael J. Fox sul nuovo libro, 'Ho ancora tanto da fare' - Intervistato da People, che gli ha anche dedicato la copertina del numero di ottobre, Michael J. Lo riporta ansa.it

Michael J. Fox sul nuovo libro scrive: 'Ho ancora tanto da fare' - Intervistato da People, che gli ha anche dedicato la copertina del numero di ottobre, Michael J. Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Cucino Tiv249 Nuovo Libro