Come ti cucino la tivù Il nuovo libro di Aldo Dalla Vecchia
Storia dei programmi culinari dalle origini ad oggi. Prefazione gourmet di Laura Marsadri e poesia dessert della Contessa Pinina Garavaglia Aldo Dalla Vecchia, autore televisivo e giornalista di lunga esperienza, giunge al suo venticinquesimo libro, in cui racconta la storia dei programmi cul. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Scopri altri approfondimenti
Novembre sa di comfort Nel nuovo numero de La Cucina Italiana trovate tutto ciò che scalda davvero: cioccolato, panna, mascarpone e piatti che profumano di casa. Ma anche le firme e i temi che non vi aspettate: ? Giancarlo Perbellini e la sua idea di co - facebook.com Vai su Facebook
Michael J. Fox sul nuovo libro, 'Ho ancora tanto da fare' - Intervistato da People, che gli ha anche dedicato la copertina del numero di ottobre, Michael J. Lo riporta ansa.it
Michael J. Fox sul nuovo libro scrive: 'Ho ancora tanto da fare' - Intervistato da People, che gli ha anche dedicato la copertina del numero di ottobre, Michael J. Riporta ansa.it