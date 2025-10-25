Come si trasmettono i virus agli animali d'allevamento | lo studio sullo spillover dai pipistrelli
Al Nord Italia, gli allevamenti di suini possono favorire lo spillover di nuovi Coronavirus dai pipistrelli agli animali domestici e all’uomo. Lo studio IZS delle Venezie rileva 8 virus nei suini. Trav i fattori di rischio c'è la promiscuità tra specie domestiche e selvatiche e la scarsa applicazione delle misure di biosicurezza. 🔗 Leggi su Fanpage.it
