Halloween si avvicina e la tradizione di usare zucche decorative è ormai diffusa in tutto il mondo. People ha intervistato un intagliatore di zucche professionista, campione di Halloween Wars. Adam Bierton è nato a New York, ha 42 anni e ha frequentato la School of the Arts, dove ha imparato a lavorare con diversi materiali: argilla, gesso, metallo e vetro. Nel tempo però la sua vera passione sono diventate le zucche, fino alla partecipazione alla gara organizzata da Food Network, che ha vinto: “Quella vittoria ha consacrato ufficialmente il mio titolo di intagliatore professionista di zucche”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Come scegliere la zucca perfetta da decorare per Halloween? Lo spiega un intagliatore di zucche: “Ecco gli indicatori chiave”