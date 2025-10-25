Come scegliere la zucca perfetta da decorare per Halloween? Lo spiega un intagliatore di zucche | Ecco gli indicatori chiave
Halloween si avvicina e la tradizione di usare zucche decorative è ormai diffusa in tutto il mondo. People ha intervistato un intagliatore di zucche professionista, campione di Halloween Wars. Adam Bierton è nato a New York, ha 42 anni e ha frequentato la School of the Arts, dove ha imparato a lavorare con diversi materiali: argilla, gesso, metallo e vetro. Nel tempo però la sua vera passione sono diventate le zucche, fino alla partecipazione alla gara organizzata da Food Network, che ha vinto: “Quella vittoria ha consacrato ufficialmente il mio titolo di intagliatore professionista di zucche”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
RICETTE CON LA ZUCCA Più di 30 idee facili e sfiziose con tutti i consigli per scegliere la zucca più adatta ad ogni preparazione RICETTA: https://blog.giallozafferano.it/ilchiccodimais/ricette-con-la-zucca-facili-e-sfiziose/ - facebook.com Vai su Facebook
Halloween 2025: idee e consigli per decorare la tua casa - Per Halloween 2025 hai tante idee a cui ispirarti per arredare la tua casa. Secondo notizie.it
Come intagliare la zucca per Halloween - Tutti i fan di Halloween adorano decorare la casa con questo elemento ormai iconico e irrinunciabile. Lo riporta fanpage.it
Zucca mania: in attesa di Halloween, in autunno è boom di zucche per l’arredamento casa - Non solo simbolo di Halloween, ma elemento versatile per l’arredo domestico, capace di coniugare estetica e atmosfera stag ... Si legge su msn.com