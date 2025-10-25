Com’è morto Addio a Mauro Di Francesco il Maurino della commedia italiana | cosa è successo
Grave lutto nel mondo del cinema italiano. È morto a 74 anni Mauro Di Francesco, attore simbolo della commedia all’italiana degli anni Ottanta e volto amatissimo dal pubblico per il suo umorismo spontaneo e la sua simpatia genuina. Secondo quanto riportato da TaorminaNews24, l’attore si è spento nella notte in un ospedale. Era ricoverato da circa un mese a causa di alcune complicazioni di salute. Da tempo le sue condizioni erano delicate: vent’anni fa aveva dovuto affrontare un trapianto di fegato, un intervento che gli aveva permesso di continuare a vivere ma che aveva segnato profondamente il suo percorso personale e artistico. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
