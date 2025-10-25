Come il supercomputer Quantum Echoes ha risolto un dilemma scientifico che durava da trent’anni

Già in passato ci eravamo occupati del supercomputer realizzato da Google, implementato dal chip quantistico Willow. Ecco le ultime scoperte scientifiche. Immaginiamo di cercare una nave perduta sul fondo dell’oceano. La tecnologia sonar fornirebbe una sagoma sfocata e direbbe: “ C’è un relitto laggiù “. E se non solo riuscissimo a trovare la nave, ma anche a leggere le scritte sullo scafo? (GOOGLE FOTO) – Notizie.com È il tipo di precisione senza precedenti raggiunto dal chip quantistico Willow di Google. 🔗 Leggi su Notizie.com

