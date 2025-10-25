Come il supercomputer Quantum Echoes ha risolto un dilemma scientifico che durava da trent’anni
Già in passato ci eravamo occupati del supercomputer realizzato da Google, implementato dal chip quantistico Willow. Ecco le ultime scoperte scientifiche. Immaginiamo di cercare una nave perduta sul fondo dell’oceano. La tecnologia sonar fornirebbe una sagoma sfocata e direbbe: “ C’è un relitto laggiù “. E se non solo riuscissimo a trovare la nave, ma anche a leggere le scritte sullo scafo? (GOOGLE FOTO) – Notizie.com È il tipo di precisione senza precedenti raggiunto dal chip quantistico Willow di Google. 🔗 Leggi su Notizie.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Google da record: l’algoritmo Quantum Echoes e il chip Willow, 13mila volte più veloci dei supercomputer Google Quantum AI ha annunciato un risultato storico: il suo algoritmo Quantum Echoes ha dimostrato per la prima volta un vantaggio quantistico verific - facebook.com Vai su Facebook
Google annuncia Quantum Echoes, un algoritmo per computer quantistici 13.000 volte più veloce dei supercomputer classici. Sviluppato sul chip Willow, il sistema è verificabile e potrebbe rivoluzionare la ricerca scientifica - X Vai su X
Google rivoluziona il futuro con “Quantum Echoes”, l’algoritmo più veloce di sempre - Il colosso di Mountain View presenta un algoritmo capace di eseguire in pochi minuti calcoli che ai supercomputer richiederebbero miliardi di anni ... Lo riporta iodonna.it
Google Quantum Echoes: nuovo algoritmo quantistico - Google ha sviluppato un algoritmo, denominato Quantum Echoes, che ha permesso di ottenere un vantaggio quantistico verificabile sul chip Willow. Riporta punto-informatico.it
Quantum Echoes: il nuovo algoritmo che porta il calcolo quantistico nella vita reale - Google ha raggiunto un nuovo traguardo con Quantum Echoes, l’algoritmo che offre un vantaggio quantistico verificabile. Riporta igizmo.it