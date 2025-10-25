Come guardare Brentford vs Liverpool | streaming live dettagli TV
Breaking: Guarda Brentford-Liverpool nella finale di Premier League sabato, con QuattroQuattroDue fornendoti tutti i dettagli su live streaming e canali TV, ovunque tu sia nel mondo. Il Brentford è ancora una volta nel mezzo di una stagione indifferente in Premier League, con la squadra di Keith Andrews che si mantiene stabile. I Bees hanno spazzato via il West Ham United nell’ultima partita per 2-0, grazie ai gol di Igor Thiago e Mathias Jensen. Il Liverpool ha finalmente concluso la sua routine con la vittoria in Europa pochi giorni fa, con l’Eintracht Francoforte al termine di un umiliante 5-1 con Florian Wirtz che ha finalmente registrato i suoi primi due gol per il club. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Leggi anche questi approfondimenti
Caoimhin Kelleher, portiere irlandese del Brentford ed ex Liverpool, ha parato gli ultimi 3 rigori che ha dovuto affrontare. A chi li ha parati? Mbappé, Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo, non proprio tre rigoristi qualunque. - facebook.com Vai su Facebook
Salah e la crisi dei numeri: mai così male da quando è a Liverpool - Tre gol da inizio stagione, mai così male da quando veste la maglia del Liverpool. Lo riporta msn.com
Brentford, per la porta si pensa a Kelleher. Il Liverpool chiede 20 milioni di sterline - Con Mark Flekken già quasi con le valigie in mano, il Brentford deve iniziare a cautelarsi per non lasciar scoperta troppa a lungo la casella in porta. Come scrive tuttomercatoweb.com
Brentford-Arsenal: Arteta prova ad avvicinarsi al Liverpool - Tenere il passo del super Liverpool di queste settimane è impresa durissima. Lo riporta gazzetta.it