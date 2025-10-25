Come far durare a lungo una relazione la psicologa | Il rapporto non deve essere rifugio ma scelta consapevole

Parlare nel 2025 di relazioni sane e durature sembra davvero impossibile, eppure c'è chi ci riesce. Ma quali sono i segreti per avere un rapporto stabile e positivo? Lo abbiamo chiesto a una psicologa che tra indipendenza, intimità e famiglie invadenti, ci ha raccontato quali possono essere gli ostacoli per una relazione felice. 🔗 Leggi su Fanpage.it