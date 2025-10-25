Come é morto Addio a Mauro Di Francesco | cosa é successo

Non c’è generazione cresciuta negli anni Ottanta che non lo ricordi. Il suo sorriso ironico, la battuta pronta, quella leggerezza tipica della Milano di Jannacci e Abatantuono: Mauro Di Francesco è stato molto più di un attore comico, è stato un pezzo di storia del cinema popolare italiano. Nelle ultime ore è arrivata la notizia della sua scomparsa a 74 anni, avvenuta in un ospedale dove era ricoverato da circa un mese. A stroncarlo, secondo le prime informazioni, sarebbero state gravi complicazioni di salute. Leggi anche: “Addio grandissimo”. Tv e cinema in lutto, se n’è andata all’improvviso una vera icona Le condizioni di salute e il lungo percorso dopo il trapianto. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Come é morto”. Addio a Mauro Di Francesco: cosa é successo

Scopri altri approfondimenti

È morto Mauro Di Francesco, addio al mitico volto delle commedie cult degli anni ’80: i successi da Sapore di Mare 2 ai Ragazzi della Terza C - facebook.com Vai su Facebook

Carlo Sassi è morto, addio al giornalista che inventò la moviola - X Vai su X

Addio Mauro Di Francesco, morto a 74 anni un simbolo della commedia italiana anni Ottanta - "I fichissimi”, “Sapore di mare 2”, i due “Abbronzatissimi”, “Attila flagello di Dio”, “Il ras del ... Lo riporta unionesarda.it

Addio a Maurino, Mauro Di Francesco: affetto e cordoglio social tra foto e video. “Ci hai fatto ridere e ancora lo farai” - Tra i primi post quello dell’amico e collega Diego Abatantuono ... Da msn.com

Il mondo del cinema piange Mauro Di Francesco: addio all’attore delle commedie cult anni ’80. Aveva 74 anni - Vacanze al mare, Ferragosto OK e più tardi nei due Abbronzatissimi ... Da msn.com