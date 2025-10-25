Come arrivare a Monsterland 2025 a Imola | treni speciali e navette

Imola (Bologna), 25 ottobre 2025 – Tutto pronto per l’invasione di Halloween all’Autodromo. Venerdì 31 ottobre, dalle 17 fino all’alba, il Monsterland Festival trasformerà l’Enzo e Dino Ferrari in una gigantesca arena del divertimento, con oltre 30mila partecipanti attesi da tutta Italia. E mentre cresce l’attesa per l’evento, il Comune di Imola ha messo a punto il piano logistico per gestire afflussi, spostamenti e sicurezza dedicato alla manifestazione nella quale saranno protagonisti Fabri Fibra, Lazza, Emis Killa, Anna Pepe, Kid Yugi e Gabry Ponte. Per facilitare l’arrivo e il rientro dei visitatori, sono stati predisposti treni speciali, navette dedicate e un vasto sistema di parcheggi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

