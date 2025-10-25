Come arrivare a Monsterland 2025 a Imola | treni speciali e navette
Imola (Bologna), 25 ottobre 2025 – Tutto pronto per l’invasione di Halloween all’Autodromo. Venerdì 31 ottobre, dalle 17 fino all’alba, il Monsterland Festival trasformerà l’Enzo e Dino Ferrari in una gigantesca arena del divertimento, con oltre 30mila partecipanti attesi da tutta Italia. E mentre cresce l’attesa per l’evento, il Comune di Imola ha messo a punto il piano logistico per gestire afflussi, spostamenti e sicurezza dedicato alla manifestazione nella quale saranno protagonisti Fabri Fibra, Lazza, Emis Killa, Anna Pepe, Kid Yugi e Gabry Ponte. Per facilitare l’arrivo e il rientro dei visitatori, sono stati predisposti treni speciali, navette dedicate e un vasto sistema di parcheggi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Manca pochissimo all’Halloween Festival più grande d’Italia e d’Europa! Una notte sola, dodici stage, settantamila metri quadri di pura follia, questo è il @monsterlandfestival Halloween Festival. Il 31 ottobre, il circuito di Imola si trasforma: musica, animazio - facebook.com Vai su Facebook
Il Monsterland 2025 annuncia la lineup (c’è anche Fabri Fibra) - Monsterland Halloween Festival 2025 arriva alla 15° edizione e festeggia questo traguardo all’Autodromo di Imola con una ricca lineup ... Secondo billboard.it
Monsterland, Halloween da brivido a Imola: il festival più grande d’Europa accende l’autodromo - Dodici palchi, oltre 150 artisti, esperienze immersive e scenografie spettacolari. Da quotidiano.net
Imola, arriva Monsterland Halloween Festival all’autodromo: “Almeno 30mila persone nel week-end” - Una notte da brividi con Monster House, giostre, attrazioni adrenaliniche, Luna park a tema horror, street performances ma soprattutto tanta musica, ... Secondo corriereromagna.it