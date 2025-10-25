Quello che si è verificato durante la quinta puntata di Ballando con le Stelle è stato un momento di televisione estremamente toccante e carico di significato, destinato a rimanere impresso nella memoria del pubblico. L’ex campione di nuoto Filippo Magnini si è reso protagonista di un’esibizione che è andata ben oltre la semplice performance di ballo, trasformandosi in una dichiarazione profonda e sentita. Le lacrime che hanno rigato il volto dell’atleta a fine coreografia non sono state un segno di debolezza, bensì l’espressione di un travaglio interiore e di una verità condivisa che ha saputo risuonare potentemente con tutti i presenti, in studio e a casa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Combatte una battaglia”: Ballando, Magnini in lacrime per Rosolino. Forte commozione