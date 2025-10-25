Colpo notturno alla Ponderosa rubati abiti firmati della boutique | furto milionario
Carrara, 25 ottobre 2025 – Furto milionario al negozio di abbigliamento La Ponderosa delle sorelle Locati Luciani di Marina, punto di riferimento per la moda. In soli quattro minuti i malviventi hanno fatto man basso di merce nel negozio della centralissima via Venezia, rubando l’intera collezione di Elisabetta Franchi, abiti e accessori costosi e messi in esposizione da poco tempo. Dall’inizio dell’anno questo è forse il colpo più grosso messo a segno dai malviventi, se si escludono i due attacchi ai bancomat di Fossola e Avenza. Secondo chi abita al piano superiore del negozio i ladri con accento straniero sono entrati in azione alle 4,20 della notte tra giovedì e venerdì. 🔗 Leggi su Lanazione.it
