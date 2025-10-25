Colligiana l’ora di rialzare la testa Domani c’è l’esame Sangiovannese

Non sarà una partita normale, quella che la Colligiana affronterà domani a San Giovanni Valdarno a partire dalle 14,30: anche senza considerare il fatto che quella tra i biancorossi e la Sangiovannese non è mai una sfida normale, per la squadra allenata da mister Guidi questa giornata è a dir poco fondamentale. I numeri parlano da soli: tre vittorie tra la prima e la terza giornata, tre sconfitte tra la quarta e la sesta. Qualsiasi credito avesse guadagnato con l’inizio di stagione da schiacciasassi vissuto nel mese di settembre, la Colligiana lo ha sicuramente perso. Ora è indispensabile invertire la marcia, prima di rischiare di compromettere la stagione già prima di Natale: la Colligiana si trova esattamente a metà strada tra la testa e la coda della classifica, e le prossime giornate decideranno quale campionato sarà possibile aspettarsi dai biancorossi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

