Collettivo universitario | Sì alla sfiducia dei direttori di Dipartimento dell’Orientale

Tempo di lettura: 4 minuti Gli studenti e le studentesse del collettivo Autorganizzato universitario lanciano l’appello rivolto alla componente studentesca per sfiduciare i direttori dell’Università Orientale e convocano un’assemblea pubblica che si terrà il 30 ottobre alle ore 12:30 a Palazzo Giusso “ Gli studenti denunciano la < > per via di quanto accaduto durante il senato accademico del 21102025 in cui si sarebbero dovute votare delle mozioni in solidarietà alla Palestina e a sostegno del boicottaggio accademico nei confronti delle istituzioni israeliane complici del genocidio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

