Collegamento diretto da Padova a Cortina Busitalia a cinque cerchi

Un collegamento diretto da Padova a Cortina che farà la gioia degli appassionati di sci e di chi vuole godersi un weekend sulle Dolomiti, quello inaugurato da Busitalia società del gruppo Trenitalia (FS). Il servizio è operativo tutti i giorni e prevede fermate intermedie a Ponte nelle Alpi, Longarone, Tai di Cadore e San Vito di Cadore, per fornire un’alternativa all’utilizzo dell’auto anche per studenti e pendolari. Garantita l’integrazione con i servizi ferroviari e in particolare l’Alta velocità in arrivo alla stazione di Padova che consentirà ai passeggeri in arrivo da Milano e Roma di raggiungere Cortina. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Collegamento diretto da Padova a Cortina. Busitalia a cinque cerchi

