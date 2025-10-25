Colazione di lusso | ecco perché caffè cioccolato e matcha costano sempre di più
Che cari quei piccoli momenti di gratificazione che ci concediamo con una tazza di caffè, un pezzetto di cioccolata o, ultimamente, con il tè matcha diventato così trendy! Ma cari nel senso di costosi, non piacevoli. Il 2025 si è rivelato l’anno della più drammatica tempesta di prezzi mai registrata per tre delle bevande più amate al mondo, trasformando rituali quotidiani in lussi sempre meno accessibili. Materie prime finite in un gorgo di cambiamenti climatici, squilibri tra domanda e offerta globale, e mercati finanziari sempre più speculativi. Una crisi che tocca non solo i produttori ma direttamente anche le nostre abitudini e i nostri portafogli. 🔗 Leggi su Panorama.it
