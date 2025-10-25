Cocktail con delitto il 30 ottobre al Santalegria ad Aradeo
ARADEO - Giovedì 30 ottobre Improvvisart torna al Santalegria Cocktail Bar di Aradeo per indagare con la Notte con Delitto, in un’atmosfera cupa e misteriosa: Speciale Halloween. La “Notte con Delitto” è un format-spettacolo interattivo che si svolge completamente davanti agli occhi dei presenti. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Argomenti simili trattati di recente
LOCALI • è in corso la cena di degustazione Champagne organizzata da Sur Lie in abbinata ai piatti del Ristorante Trani Osteria Cocktail Bar - facebook.com Vai su Facebook
Cocktail con delitto il 30 ottobre al Santalegria ad Aradeo - Giovedì 30 ottobre Improvvisart torna al Santalegria Cocktail Bar di Aradeo per indagare con la Notte con Delitto, in un’atmosfera cupa e misteriosa: Speciale Halloween. Si legge su lecceprima.it