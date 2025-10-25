Cnn | Trump pronto a colpire il Venezuela sulla terraferma per fermare la produzione di cocaina

Donald Trump sta valutando se colpire le strutture di produzione della cocaina e le rotte del narcotraffico all'interno del Venezuela. Lo riporta la Cnn che cita tre funzionari statunitensi. Ieri il segretario alla Difesa Pete Hegseth ha ordinato al gruppo d'attacco di portaerei più avanzato della Marina, attualmente di stanza in Europa, di dirigersi verso la regione caraibica, nel contesto di.

