CMcom – Pisa Gilardino | Non so se sono più inca**ato o felice avevamo la partita in pugno Preparerò degli schemi con gli uomini davanti al portiere…

2025-10-24 21:34:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: Alberto Gilardino, allenatore del Pisa, è intervenuto a Sky Sport dopo il pareggio ottenuto dalla formazione toscana in quel di San Siro. I nerazzurri, infatti, hanno strappato un punto al Milan grazie all’ottimo 2-2 arrivato nella serata di venerdì, nella sfida che ha aperto l’ottava giornata del campionato di Serie A. A UN PASSO DALL’IMPRESA. “ Non so se sono più incazzato per il risultato o felice per la prestazione. Se ci avessero detto che venivamo a San Siro a fare una partita del genere. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Pisa, Gilardino: “Abbiamo abbandonato la partita. In Serie A certi errori si pagano” - Queste le parole di Alberto Gilardino dopo la sconfitta per 4- Segnala gianlucadimarzio.com

Pisa, Gilardino: "A Stengs e altri serve minutaggio. Ci è mancato qualcosa" - Il tecnico del Pisa, Alberto Gilardino, ha parlato così ai canali ufficiali al termine della sconfitta casalinga contro l'Udinese: "Potevamo subito andare avanti con Meister. Da m.tuttomercatoweb.com

Napoli-Pisa, rigore clamoroso non dato ai nerazzurri: la reazione di Gilardino non vista in TV - Dopo solo dieci minuti, Leris è caduto in area di rigore azzurra dopo un intervento di De Bruyne. Si legge su calciomercato.it