Clauss Juve è lui la forte suggestione di Comolli in vista di gennaio | potrebbe sbarcare a Torino con questo incastro Lo scenario

Clauss Juve, l'esterno francese è un'opzione concreta per gennaio: costo contenuto e gradimento del tecnico, ma la priorità resta Molina. Un mercato fatto di priorità, ma anche di alternative di lusso e di piste che non tramontano mai. La Juventus continua la sua caccia a un rinforzo di qualità per le fasce e, mentre si lavora sulle opzioni principali, non perde di vista le possibili occasioni. Come riportato dall'esperto di mercato Niccolò Ceccarini su TMW, il nome di Jonathan Clauss del Marsiglia è tutt'altro che accantonato: è lui il "piano C" della dirigenza bianconera, un profilo esperto e affidabile, nonché un pupillo di Igor Tudor.

