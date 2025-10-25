Clauss Juve è lui la forte suggestione di Comolli in vista di gennaio | potrebbe sbarcare a Torino con questo incastro Lo scenario

Juventusnews24.com | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Clauss Juve, l’esterno francese è un’opzione concreta per gennaio: costo contenuto e gradimento del tecnico, ma la priorità resta Molina. Un mercato fatto di priorità, ma anche di alternative di lusso e di piste che non tramontano mai. La  Juventus  continua la sua caccia a un rinforzo di qualità per le fasce e, mentre si lavora sulle opzioni principali, non perde di vista le possibili occasioni. Come riportato dall’esperto di mercato  Niccolò Ceccarini  su  TMW, il nome di  Jonathan Clauss  del Marsiglia è tutt’altro che accantonato: è lui il “piano C” della dirigenza bianconera, un profilo esperto e affidabile, nonché un pupillo di  Igor Tudor. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

clauss juve 232 lui la forte suggestione di comolli in vista di gennaio potrebbe sbarcare a torino con questo incastro lo scenario

© Juventusnews24.com - Clauss Juve, è lui la forte suggestione di Comolli in vista di gennaio: potrebbe sbarcare a Torino con questo incastro. Lo scenario

Contenuti che potrebbero interessarti

Atalanta, Juric: "Juve forte e ricca di soluzioni. Lookman? Si sta allenando bene" - Ivan Juric ha presentato così, in conferenza stampa, il delicato confronto di sabato sera contro la Juventus: "Mi aspetto domani di affrontare una gara contro una squadra che ha tante scelte, tante ... Scrive sportmediaset.mediaset.it

Pagina 0 | Vieira: "È una Juve più forte, ma il Genoa può vincere così. Chi toglierei a Tudor" - "Ekhator &#232; entrato benissimo ma anche Colombo ha fatto una bella partita sotto l’aspetto del gioco di squadra. Riporta tuttosport.com

"Locatelli, io l'ho aiutato a sporcarsi. È forte mentalmente e alla Juve ha capito una cosa" - "Da allenatore, mi viene subito in mente la sconfitta nella finale di Coppa Italia del 2016... Da tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Clauss Juve 232 Forte