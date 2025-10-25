Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2025-2026 | Julia Scheib prima leader Asja Zenere 17ma
La Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025-2026 si è aperta sabato 25 ottobre a Soelden, in Austria, dove si è disputato lo slalom gigante che, come di consueto, funge da opening stagionale. Seguiranno le tappe di Levi e Gurgl, poi la trasferta nordamericana con Copper Mountain e Tremblant. Dopo tutte queste gare dedicate alle discipline tecniche, tra slalom e giganti, il ritorno in Europa, con le gare di St. Moritz, in Svizzera, in calendario soltanto a metà dicembre, segnerà il via anche per la stagione della velocità, con discese e superG. La prima parentesi in Italia si avrà con le gare, a gennaio, di Tarvisio, una discesa ed un superG, e Plan de Corones, un gigante, prima della pausa del calendario di Coppa del Mondo per lasciare spazio, a febbraio, alle prove delle Olimpiadi, che per le donne avranno sede a Cortina d’Ampezzo. 🔗 Leggi su Oasport.it
