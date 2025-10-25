Classifica Album Irama irrompe in vetta con Antologia della vita e della morte
Questa settimana la Classifica Album è un italian affaire: ai vertici della chart stilata da Fimi e Niq, troviamo insieme ad Olly anche i nuove lavori in studio di Irama ed Ernia. Rientra in top ten Dio Lo Sa – Atto II di Geolier, che passa dalla #13 alla #10. Il quarto album dell’artista partenopeo Dio Lo Sa (la prima versione), è stato pubblicato nel giugno 2024 e permane in classifica da 72 settimane ed è stato certificato sei volte disco di platino, superando le 300mila copie. In salita anche Achille Lauro con Comuni Mortali dalla #10 alla #9. Pubblicato a sorpresa lo scorso mese di aprile, nella settimana della sua release ha raggiunto la vetta della classifica. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
