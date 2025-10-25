Clan De Rosa di Qualiano al via il processo

Teleclubitalia.it | 25 ott 2025

È iniziato questa mattina il processo nei confronti dei presunti appartenenti al clan De Rosa di Qualiano, imputati a vario titolo di associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e di concorso in estorsione consumata e tentata, delitti aggravati dal metodo mafioso, avendo gli indagati evocato la forza di intimidazione . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

Clan De Rosa di Qualiano, al via il processo

