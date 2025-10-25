Clan De Rosa di Qualiano al via il processo
È iniziato questa mattina il processo nei confronti dei presunti appartenenti al clan De Rosa di Qualiano, imputati a vario titolo di associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e di concorso in estorsione consumata e tentata, delitti aggravati dal metodo mafioso, avendo gli indagati evocato la forza di intimidazione . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Qualiano, colpo al cuore al clan De Rosa: 10 arresti per estorsioni e spaccio - A finire in manette esponenti del clan De Rosa, accusati a vario titolo di estorsione e spaccio di ... Secondo napolivillage.com
Qualiano, arrestate dieci persone del clan De Rosa - Dieci persone arrestate, sette delle quali sono finite in carcere e tre ai domiciliari. Lo riporta ilmattino.it
Camorra, duro colpo al clan De Rosa di Qualiano: dieci arresti all’alba - crimine all’alba di oggi a Qualiano, dove i carabinieri della compagnia di Giugliano hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di dieci soggetti legati, secondo ... Segnala teleclubitalia.it