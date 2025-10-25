In tre giornate la Clai è stata capace di mettere in cassaforte altrettanti punti, all’appello manca qualcosa, ma c’è tutto il tempo per rimediare e aggiungere mattoni alla strada che dovrà portare alla permanenza in categoria: rimediare già nella sfida di domani con il Talmassons. L’ultima sconfitta con Busto Arsizio è una sorta di beffa per le imolesi, avanti di 2-0 non sono state capaci portare a casa i tre punti, anzi ne hanno consegnati due alle avversarie. Le biancoblù stanno lavorando in palestra in vista della trasferta sul campo del Talmassons una delle squadre favorite al salto in A1. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Clai, operazione riscatto. Bendandi: "Trasferta tosta, ma abbiamo lavorato sodo»