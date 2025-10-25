Clai operazione riscatto Bendandi | Trasferta tosta ma abbiamo lavorato sodo

Sport.quotidiano.net | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In tre giornate la Clai è stata capace di mettere in cassaforte altrettanti punti, all’appello manca qualcosa, ma c’è tutto il tempo per rimediare e aggiungere mattoni alla strada che dovrà portare alla permanenza in categoria: rimediare già nella sfida di domani con il Talmassons. L’ultima sconfitta con Busto Arsizio è una sorta di beffa per le imolesi, avanti di 2-0 non sono state capaci portare a casa i tre punti, anzi ne hanno consegnati due alle avversarie. Le biancoblù stanno lavorando in palestra in vista della trasferta sul campo del Talmassons una delle squadre favorite al salto in A1. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

clai operazione riscatto bendandi trasferta tosta ma abbiamo lavorato sodo

© Sport.quotidiano.net - Clai, operazione riscatto. Bendandi: "Trasferta tosta, ma abbiamo lavorato sodo»

News recenti che potrebbero piacerti

clai operazione riscatto bendandiClai, operazione riscatto. Bendandi: "Trasferta tosta, ma abbiamo lavorato sodo» - Il tecnico: "Serve una grande prestazione, di fronte c’è un’avversaria difficile" . Da sport.quotidiano.net

La Clai di Ghiselli cerca il riscatto con Fumara - Dopo la scoppola subita a Montale, la Clai torna a giocare in casa (ore 18), alla palestra Ruscello arriva il Fumara penultimo in graduatoria insieme con il Consorzio Volley Reggio Emilia. Si legge su ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Clai Operazione Riscatto Bendandi