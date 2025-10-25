Civitanova si accascia in strada mentre passeggia | 70enne fulminato da un malore

CIVITANOVA - Malore in strada, muore un settantenne. È successo ieri sera in via Alcide de Gasperi, dove un uomo di etnia cinese ha accusato un malore e si è accasciato a terra. Sul. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Civitanova, si accascia in strada mentre passeggia: 70enne fulminato da un malore

