Cittadinanza onoraria alla partigiana Alloisio
La prima commissione Affari istituzionali del Comune, ha espresso parere favorevole unanime sul conferimento della cittadinanza onoraria a Mirella Alloisio. La proposta di deliberazione indirizzata al Consiglio comunale, sottoscritta da tutti i gruppi, è stata discussa ieri mattina. A illustrarla è stato Lorenzo Ermenegildi Zurlo (Pd), che ha parlato di un “atto dall’alto valore civile e morale”. Il consigliere si è soffermato sugli aspetti salienti della vita di Mirella Alloisio. “Nata a Sestri Ponente (Genova) l’11 novembre 1925 – ha ricordato Zurlo - durante la guerra, da giovanissima, prende parte alla resistenza partigiana con i nomi di battaglia Olga, Marika e infine Rossella. 🔗 Leggi su Lanazione.it
