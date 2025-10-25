Cittadella senti Falcinelli | Marchetti decisivo nella mia scelta Pronto a dare tutto per la squadra

Un arrivo all'improvviso, un'iniezione di esperienza e gol che si spera, dalle parti del Tombolato, possa portare solo benefici al Cittadella. Diego Falcinelli atterra sul pianeta Citta con fame e voglia di vittorie. Dopo dieci giorni di allenamenti agli ordini di mister Iori, Falcinelli racconta. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Cittadella, senti Falcinelli: «Marchetti decisivo nella mia scelta. Pronto a dare tutto per la squadra» - L'attaccante classe 1991, reduce dall'esperienza in quel di Spezia, a due giorni dal Monday Night contro l'Inter Under 23, scalda i motori e spera di incidere fin da subito nel reparto offensivo di mi ... Riporta today.it

Secondo pareggio di fila per il Cittadella, Marchetti avverte: "Non siamo ancora guariti" - “Non siamo guariti, ma stiamo lavorando molto sulla fase difensiva, infatti abbiamo trovato maggiore solidità dietro, ora bisogna migliorare davanti se vogliamo tornare a vincere le partite”. Lo riporta m.tuttomercatoweb.com