Città della Scienza nuovo affascinante percorso per scoprire arte e scienza

Tempo di lettura: 2 minuti In occasione del 320° anniversario della morte di Luca Giordano, Città della Scienza lancia il progetto “ La Scienza nell’Arte di Luca Giordano” con “Luce, Velocità e Forma”, un’iniziativa di promozione culturale finanziata dalla Regione Campania che mira a celebrare il genio napoletano svelando i segreti scientifici nascosti nei suoi capolavori.  L’obiettivo è rafforzare il legame tra arte e scienza, promuovendo la cultura campana e la sua ricca tradizione artistica. Questo progetto si inserisce in coerenza con la missione istituzionale di Città della Scienza, che sin dai suoi inizi ha esplorato il fertile rapporto tra arte e scienza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

