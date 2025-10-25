Cirielli lancia il piano per l’occupazione in Campania | Serve un cambio di passo su lavoro e formazione

Edmondo Cirielli, candidato per il centrodestra alle regionali in Campania, lancia il suo piano per le imprese nel giorno in cui scadono i termini per la presentazione delle liste. L’esponente di FdI, viceministro degli esteri, parla di sostegno alle attività produttive. Il piano di Cirielli. “ Penso a un ‘reddito promozione formazione’, usando i fondi di coesione sociale per creare un percorso formativo obbligatorio organizzato da mondo della formazione e delle imprese, e mediato dal vostro ordine, dando una sorta di rimborso cospicuo che possa rappresentare un sussidio e di sostentamento per la persona nel momento in cui si forma”, ha detto Cirielli a un incontro tenutosi a Napoli organizzato dai consulenti del lavoro. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Cirielli lancia il piano per l’occupazione in Campania: “Serve un cambio di passo su lavoro e formazione”

