Conoscenza comune: a livello chimico, mangiare una tavoletta di cioccolato e baciare appassionatamente la persona amata rende ugualmente felici. Studio scientifico: lasciar sciogliere in bocca un pezzo di cioccolato fondente può aumentare il battito cardiaco e l’attività cerebrale più a lungo rispetto a un bacio appassionato — almeno nei primi secondi. Le endorfine che il corpo produce dal piacere delle papille gustative sono le stesse liberate da un’effusione romantica “Chocolate is four times more exciting than kissing” – recitava un articolo del London Evening Standard. Il suo potere galvanizzante non passò inosservato dai popoli antichi che iniziarono a scoprirlo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Cioccolato: origine mitica del cibo degli dei