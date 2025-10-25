Cinquecento anni dalla morte di Lapalice l' uomo divenuto aggettivo

Il cinquecentenario della battaglia di Pavia segna anche il mezzo millennio dalla morte di Lapalice, l’uomo divenuto aggettivo – in italiano; in Francia invece Edmond de Goncourt coniò il sostantivo lapalissade. Un pugnace editore locale ripropone un gioiellino di Dante Zanetti, Vita morte e trasfigurazione del Signore di Lapalisse (Ibis, 143 pp., 10 euro), uscito nel 1992 per il Mulino ma di cui si era persa traccia. Jacques II de Chabannes, signore de La Palice, è un caso editoriale incarnato ed eternato, la prova anzi della maggiore potenza delle parole rispetto ai fatti, già solo per i dubbi sulla grafia corretta del suo nome, che rende parimenti valide le tre opzioni che ho usato finora. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

