Cinque sbarchi con 321 migranti a Lampedusa | 320 le persone che lasceranno l' hotspot

Agrigentonotizie.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ore 17,59. Altri 106 migranti sono giunti a Lampedusa dopo che le motovedette di Frontex hanno soccorso un barcone, partito da Zouara in Libia, con 96 bengalesi, egiziani, marocchini e siriani e un natante di 6 metri, salpato da Jebiniana in Tunisia, con 10 persone originarie di Sudan e Ciad.Ore. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

