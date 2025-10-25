Cinque in corsa per il Balbi | chi sono i candidati alla presidenza del Veneto
Chiusi i termini per presentare le coalizioni alla Corte d'Appello di Venezia, sono ufficialmente cinque i candidati presidenti del Veneto alla tornata elettorale in programma il 23 e 24 novembre 2025. Ambiscono alla poltrona più importante di Palazzo Balbi Giovanni Manildo - candidato della. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
