Cinque in corsa per il Balbi | chi sono i candidati alla presidenza del Veneto
Chiusi i termini per presentare le coalizioni alla Corte d'Appello di Venezia, sono ufficialmente cinque i candidati presidenti del Veneto alla tornata elettorale in programma il 23 e 24 novembre 2025. Ambiscono alla poltrona più importante di Palazzo Balbi Giovanni Manildo - candidato della. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Altre letture consigliate
FOCUS ELEZIONI REGIONALI VENETO 2025 Cinque in corsa per il Balbi: chi sono i candidati alla presidenza del Veneto Alle 12.30 di sabato 25 ottobre si sono chiusi i termini per il deposito delle candidature e delle liste. Cinque i candidati presidenti - Albert - facebook.com Vai su Facebook
Urne aperte in Toscana. Le cinque sfide “dentro” la corsa per la vittoria. Buona domenica - X Vai su X