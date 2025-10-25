Cinisello Balsamo il ragazzino investito resta grave ma è in condizioni stabili

Cinisello balsamo (Milano), 25 ottobre 2025 – È ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Neurorianimazione dell’ospedale Niguarda con un trauma cranico severo e la frattura del bacino. È stabile ma ovviamente la prognosi resta assolutamente riservata. Investimento pedone Cinisello (immagine d'archivio) - Per edizione MIlano metropoli - Foto Spf Dove. È l’aggiornamento di questa mattina sulle condizioni cliniche del giovane investito ieri sera, poco prima delle 19.30, a Cinisello Balsamo, subito fuori dal centro commerciale La Fontana. L’incidente. Per motivi ancora da chiarire, un ragazzino di 12 anni è stato investito mentre attraversava. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cinisello Balsamo, il ragazzino investito resta grave ma è in condizioni stabili

