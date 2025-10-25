Cinema Malavia | Napoli tra rap e riscatto nel nuovo film di De Stefano prodotto da Garrone
Dalla periferia di Napoli arriva una nuova storia di sogni, musica e rabbia. Si chiama Malavia ed è il nuovo film di Nunzia De Stefano, prodotto da Matteo Garrone e presentato alla Festa del Cinema di Roma nella sezione Freestyle. Dopo Nevia, la regista torna nella sua città per raccontare un’altra giovinezza sospesa tra desiderio di riscatto e realtà difficile, in un mix di energia e malinconia. Il protagonista è Sasà, tredici anni e un talento naturale per il rap. Vive con la madre, una giovane donna che cerca di restare a galla in un quartiere complicato. Senza padre e con poche prospettive, Sasà sogna di diventare un artista famoso per poterle dare una vita migliore. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Mattia Francesco Cozzolino interpreta Sasà in Malavia, presentato nella sezione Freestyle della ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma #RoFF20 #FestaDelCinema #festadelcinemadiroma #Malavia #MattiaFrancescoCozzolino - facebook.com Vai su Facebook
MALAVIA - Il poster ufficiale del film di Nunzia De Stefano, venerdì l’anteprima alla Festa del cinema di Roma - X Vai su X
'Malavia', storia di ragazzi a Napoli tra hip-hop e crimine - Da quell'enorme bacino che è la periferia di Napoli arriva un'altra storia di ragazzi con tanta voglia di crescere tra creatività e trasgressione. Riporta ansa.it
Fesat Cinema Roma: Malavia di Nunzia De Stefano - Diretto da Nunzia De Stefano e presentato alla Festa del Cinema di Roma, MALAVIA, racconta la storia di un giovane ragazzo napoletano, che frequenta la terza media ma vive per il rap. Come scrive tg24.sky.it
I trapper della “Malavia” di Nunzia De Stefano: un mondo autentico con qualche forzatura - Esordio di successo alla regia per Nunzia De Stefano, con il peso e il fiuto di un produttore come Matteo Garrone, che in Malavia riconosce un’operazione affine al suo cinema della realtà cruda e ... Come scrive ilfattoquotidiano.it