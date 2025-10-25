Cinema Malavia | Napoli tra rap e riscatto nel nuovo film di De Stefano prodotto da Garrone

Dalla periferia di Napoli arriva una nuova storia di sogni, musica e rabbia. Si chiama Malavia ed è il nuovo film di Nunzia De Stefano, prodotto da Matteo Garrone e presentato alla Festa del Cinema di Roma nella sezione Freestyle. Dopo Nevia, la regista torna nella sua città per raccontare un’altra giovinezza sospesa tra desiderio di riscatto e realtà difficile, in un mix di energia e malinconia. Il protagonista è Sasà, tredici anni e un talento naturale per il rap. Vive con la madre, una giovane donna che cerca di restare a galla in un quartiere complicato. Senza padre e con poche prospettive, Sasà sogna di diventare un artista famoso per poterle dare una vita migliore. 🔗 Leggi su Ildenaro.it