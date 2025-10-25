Cinema italiano in lutto è morto Mauro Di Francesco | fu tra i protagonisti di film cult degli anni ’80
Si è spento all’età di 74 anni l’attore Mauro Di Francesco, volto noto della commedia italiana degli anni ’80. Nato a Milano nel 1951, Di Francesco era diventato popolare grazie a film cult come ‘Sapore di Mare’, ‘I Ragazzi della 3ª C’ e ‘Vado a vivere da solo’. L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Leggi anche questi approfondimenti
L’attore era noto per le sue interpretazioni in film diventati cult del cinema italiano - facebook.com Vai su Facebook
Il cinema italiano ha raccontato meglio di chiunque il nostro Paese. Oggi con Giovanni Floris, #QuanteStorie indaga come la realtà abbia superato la commedia. Alle 12.45 su #Rai3 Guarda anche su #RaiPlay http://bit.ly/Guarda-QuanteStorie… - X Vai su X
Lutto nel mondo del cinema: è morto Mauro Di Francesco - Simbolo del cinema italiano degli anni ‘80 aveva recitato in film cult come Sapore di Mare 2, Attila flagello di dio, Italiani a Rio, ... Lo riporta lanuovasardegna.it
Lutto nel cinema italiano, è morto Mauro Di Francesco, icona comica degli anni 80 - Addio a Mauro Di Francesco, attore simbolo della commedia italiana anni ’80. blogsicilia.it scrive
Morto l’attore Mauro Di Francesco, cinema in lutto: le cause del decesso - Grave lutto nel mondo del cinema italiano: è morto a 74 anni l’attore Mauro Di Francesco, tra i volti simbolo della commedia all’italiana degli Anni Ottanta. Si legge su msn.com