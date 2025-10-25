Cinema italiano in lutto è morto Mauro Di Francesco | fu tra i protagonisti di film cult degli anni ’80

Si è spento all’età di 74 anni l’attore Mauro Di Francesco, volto noto della commedia italiana degli anni ’80. Nato a Milano nel 1951, Di Francesco era diventato popolare grazie a film cult come ‘Sapore di Mare’, ‘I Ragazzi della 3ª C’ e ‘Vado a vivere da solo’. L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it