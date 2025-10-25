Cinema è morto Mauro Di Francesco | protagonista di film cult della commedia italiana anni ’80

E' morto Mauro Di Francesco, attore della commedia italiana degli anni '80. Aveva 74 anni ed era ricoverato da qualche tempo L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Cinema, è morto Mauro Di Francesco: protagonista di film cult della commedia italiana anni ’80

Contenuti che potrebbero interessarti

Lutto nel mondo del cinema. È morto Mauro Di Francesco, uno degli attori più noti delle commedie italiane degli anni 80. Di Francesco ha partecipato a tanti film comici di successo, tra cui in “Sapore di mare 2 – Un anno dopo”, “Vacanze al mare” e “Abbronzat - facebook.com Vai su Facebook

Lutto nel mondo del #Cinema. E' morto #DrewStruzan, artista di #locandine di fama mondiale, da #IndianaJones a #StarWars - X Vai su X

Lutto nel mondo del cinema: è morto Mauro Di Francesco - Simbolo del cinema italiano degli anni ‘80 aveva recitato in film cult come Sapore di Mare 2, Attila flagello di dio, Italiani a Rio, ... lanuovasardegna.it scrive

Cinema, è morto Mauro Di Francesco. L'attore simbolo delle commedie anni '80 aveva 74 anni - Era molto popolare negli anni ottanta e anni novanta, periodo in cui veniva talvolta menzionato come ... Da lagazzettadelmezzogiorno.it

Cinema, morto l'attore Mauro Di Francesco - Mauro Di Francesco, detto Maurino, attore e cabarettista simbolo della commedia italiana degli anni Ottanta, è morto la scorsa notte (tra venerdì 24 e sabatpo 25 ottobre, ndr) all'età di 74 anni in os ... Da msn.com