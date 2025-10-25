Cinema che fa paura Brividi sul grande schermo

Lanazione.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un Salotto cinematografico. da paura. Mercoledì alle 20,45, in Sala Tobagi, ad Aulla, il brivido arriva sul grande schermo. Il gruppo Cineclub Lunigiana organizza una serata da urlo con il Salotto cinematografico, interamente dedicato al cinema horror e alle sue mille sfumature. A guidare i presenti nel buio sarà Ilaria Monfardini, attrice e divulgatrice del genere horror, che li accompagnerà in un viaggio tra paure, simboli e suggestioni del cinema dell’orrore. Durante la serata verranno proiettati cinque cortometraggi: ‘7’ di Andrea Grandossi, ‘Juggernaut’ di Daniele ed Emanuele Ricci, ‘Lo scambio’ di Davide Concita, ‘Ivi Elv’ di Luigi Scarpa e ‘Quello che non vedo’ di Leonardo Barone, seguiti da un confronto con il pubblico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Fanelli conduttrice alla Mostra del Cinema: 'La paura non mi ferma' - Intensa, originale, carismatica, sorprendente, capace di conquistare critica e pubblico tanto nei film drammatici che nelle commedie, Emanuela Fanelli, classe 1986, vincitrice, fra gli altri, di due ... Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Cinema Fa Paura Brividi