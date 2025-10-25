Cinema che fa paura Brividi sul grande schermo

Un Salotto cinematografico. da paura. Mercoledì alle 20,45, in Sala Tobagi, ad Aulla, il brivido arriva sul grande schermo. Il gruppo Cineclub Lunigiana organizza una serata da urlo con il Salotto cinematografico, interamente dedicato al cinema horror e alle sue mille sfumature. A guidare i presenti nel buio sarà Ilaria Monfardini, attrice e divulgatrice del genere horror, che li accompagnerà in un viaggio tra paure, simboli e suggestioni del cinema dell’orrore. Durante la serata verranno proiettati cinque cortometraggi: ‘7’ di Andrea Grandossi, ‘Juggernaut’ di Daniele ed Emanuele Ricci, ‘Lo scambio’ di Davide Concita, ‘Ivi Elv’ di Luigi Scarpa e ‘Quello che non vedo’ di Leonardo Barone, seguiti da un confronto con il pubblico. 🔗 Leggi su Lanazione.it