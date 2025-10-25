Cina-Usa al via colloqui sui dazi in Malesia Trump | mi piacerebbe incontrare Kim in Asia

Cina e Stati Uniti hanno cominciato un nuovo round di colloqui sui dazi in Malesia. Lo ha reso noto l'agenzia Nuova Cina. "Le delegazioni cinese e statunitense si sono riunite sabato mattina per discutere di questioni economiche e commerciali", spiega l'agenzia di Stato. "Mi piacerebbe, lui sa che stiamo andando lì". Così il presidente statunitense Donald Trump ha risposto a una domanda dei giornalisti. 🔗 Leggi su Feedpress.me

