Cina-Usa al via colloqui sui dazi in Malesia Trump | mi piacerebbe incontrare Kim in Asia
Cina e Stati Uniti hanno cominciato un nuovo round di colloqui sui dazi in Malesia. Lo ha reso noto l'agenzia Nuova Cina. "Le delegazioni cinese e statunitense si sono riunite sabato mattina per discutere di questioni economiche e commerciali", spiega l'agenzia di Stato. "Mi piacerebbe, lui sa che stiamo andando lì". Così il presidente statunitense Donald Trump ha risposto a una domanda dei giornalisti. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Tg2. . Prima di partire per il suo viaggio in #Oriente il presidente degli #StatiUniti ha messo a punto le sanzioni contro le aziende petrolifere russe. #Cina e #India hanno già sospeso o ridotto gli acquisti. Crisi ucraina e dazi saranno al centro del colloquio tra # - facebook.com Vai su Facebook
$Afghanistan- $Pakistan: firmato cessate il fuoco 18 ottobre dopo scontri al confine. Colloqui a $Doha mediati da Qatar e Turchia. Nuovo incontro 25 ottobre per dettagli. Almeno 250 morti negli scontri In rassegna: china-files.com/in-cina-e-asia… - X Vai su X
Trump partito per l'Asia, incontrerà Xi: «Vorrei vedere anche il nordcoreano Kim». Al via colloqui Usa-Cina sui dazi - Nell'incontro con Xi Jinping, Donald Trump è interessato a parlare di scambi commerciali. Da ilmessaggero.it