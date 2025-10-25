Cina qual è il piano per diventare una potenza tech autonoma in 5 anni
I vertici del Partito comunista ha varato linee guida e obiettivi fino al 2030. Pechino punta a ridurre la dipendenza dalle importazioni, sviluppare settori strategici e trasformare il modello di sviluppo per schermarsi dalla guerra commerciale con gli Stati Uniti. La tecnologia è il cuore del progetto. 🔗 Leggi su Wired.it
Leggi anche questi approfondimenti
La Cina sostiene il lavoro della Malesia come presidente di turno dell'ASEAN Il 22 ottobre, il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Guo Jiakun, ha presieduto una conferenza stampa ordinaria. Rispondendo a una domanda su quale rappresentante cines - facebook.com Vai su Facebook
La vera forza della Cina, vista da Washington (e qual è la vera priorità strategica di Xi) - X Vai su X
Qual è il piano della Cina per diventare una potenza tech autonoma in 5 anni - Pechino punta a ridurre la dipendenza dalle importazioni, sviluppare settori strategici e trasformare il modello di svil ... Riporta wired.it
Cina. Si sta per chiudere il 14° Piano Quinquennale, già pronte le linee-guida per il prossimo lustro - (ASI) Giovedì scorso a Pechino è calato il sipario sula Quarta Sessione Plenaria del XX Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese. Come scrive agenziastampaitalia.it
La pianificazione a lungo termine della Cina: cosa può imparare l'Europa dal prossimo Piano Quinquennale? - In occasione del Festival dell’Economia Critica presso la Fondazione Feltrinelli a Milano, abbiamo intervistato Francesca Spigarelli dell’Università di Macerata ... Come scrive today.it