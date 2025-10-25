Cina qual è il piano per diventare una potenza tech autonoma in 5 anni

I vertici del Partito comunista ha varato linee guida e obiettivi fino al 2030. Pechino punta a ridurre la dipendenza dalle importazioni, sviluppare settori strategici e trasformare il modello di sviluppo per schermarsi dalla guerra commerciale con gli Stati Uniti. La tecnologia è il cuore del progetto. 🔗 Leggi su Wired.it

