Cina la scimmia dorata non rischia più l' estinzione | le immagini degli esemplari più belli
(LaPresse) Con la loro caratteristica pelliccia arancione brillante e i musi azzurri, è difficile confondere le scimmie dal naso camuso dorato della Cina, in via di estinzione, per qualcos’altro. Nel Parco Nazionale Shennongjia nell’Hubei, gli sforzi di conservazione a partire dagli anni ’80 hanno contribuito a triplicare la popolazione della regione, arrivando oggi a circa 1.600 esemplari. Questa specie svolge un ruolo vitale negli ecosistemi forestali. Questi primati un tempo erano diffusi nelle fitte foreste temperate della Cina centrale e sudoccidentale e facevano affidamento su licheni, foglie, frutti e corteccia per il loro sostentamento. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Argomenti simili trattati di recente
La controffensiva cinese. La Cina, che controlla oltre il 70 per cento del mercato delle terre rare, inizia a usare le stesse tattiche occidentali. Ma le nuove restrizioni sull’export tecnologico sono un bel guaio per Trump - facebook.com Vai su Facebook
Cina, la scimmia dorata non rischia più l'estinzione: le immagini degli esemplari più belli - (LaPresse) Con la loro caratteristica pelliccia arancione brillante e i musi azzurri, è difficile confondere le scimmie dal naso camuso dorato ... stream24.ilsole24ore.com scrive